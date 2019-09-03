قطر تكشف شعار مونديال 2022

كشفت قطر الثلاثاء شعار نهائيات كأس العالم في كرة القدم التي تستعد لاستضافتها في عام 2022، من خلال عرضه في معالم مختلفة حول العالم عند الساعة 20:22 بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة.

واستوحي الشعار من "الوشاح الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء"، بحسب ما أفادت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، علما بأن البطولة ستقام للمرة الأولى في فصل الشتاء.

واعتمد تصميم الشعار شكل كأس العالم، إضافة إلى الرقم 8 الذي يرمز إلى عدد الملاعب التي ستستضيف النهائيات الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يوحي الشعار بـ "رمز اللانهاية" في إشارة إلى "الإرث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم فيفا 2022 في قطر والمنطقة"، بحسب اللجنة العليا.