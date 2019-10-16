قطر تخطط لإلغاء قيود على العمال الأجانب

أعلنت قطر، الأربعاء، عن خطط لإلغاء القواعد المثيرة للجدل التي تتطلب من بعض العمال الحصول على تصاريح لمغادرة البلاد، ومنع بعض الموظفين من تغيير أماكن عملهم، دون إذن من أصحاب العمل.

وقال وزير العمل يوسف محمد العثمان فخرو في فعالية بالدوحة "اعتمد مجلس الوزراء تشريعات جديدة تتعلق بقانون جديد للحد الأدنى للأجور. وكذلك لائحة جديدة لتسهيل نقل العمال إلى صاحب عمل جديد ... ومشروع قانون لإلغاء تصاريح الخروج".

وسبق أن تبنت قطر بعض الإصلاحات في مجال العمل، بعد شكوى العمال الأجانب من انخفاض الأجور والتأخر في دفعها وظروف العمل غير الآمنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي كثير من العمال المهاجرين البالغ عددهم نحو مليونين من بلدان جنوب آسيا بعد جذبهم بوعود بالعمل وأجور معفاة من الضرائب.

وفي تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2018، قالت الولايات المتحدة إن قطر شهدت حالات للعمل القسري، "لكن الحكومة أخذت إجراءات للتصدي لها".

ولم تأخذ الحكومة القطرية إجراءات كافية لمحاكمة المشتبه بهم في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، حسب تقرير الخارجية الأميركية.

وحسب التقرير، يتجنب الصحافيون القطريون التطرق إلى الضغوط السياسية والاقتصادية عند صياغة السياسات الحكومية.