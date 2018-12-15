قطر: مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى إصلاح

قالت قطر السبت إن مجلس التعاون الخليجي بحاجة لتطبيق قواعده بشكل أفضل، مشيرة إلى أن إصلاح التحالف قد يساعد في إنهاء الأزمة الخليجية.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده ما زالت تعول على الكويت وقوى إقليمية أخرى في المساعدة على حل الأزمة.

وقررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في حزيران/يونيو 2017 بتهمة دعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وأضاف آل ثاني في كلمة خلال منتدى الدوحة السنوي أن مجلس التعاون الخليجي "ليس فعالا" ويحتاج آلية لحل الخلافات.

ولم تنجح جهود وساطة من جانب الكويت في رأب الصدع بين قطر وجيرانها الخليجيين.

وتغيب أمير قطر عن القمة الخليجية السنوية الأحد الماضي.

وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد في تغريدة السبت إن "قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها قمة الرياض، وتدعو للاحترام المتبادل وهي تهاجم قياداتنا".