قطة تقطع 1600 كيلومتر وتعود لصاحبتها

فوجئت الأميركية جودي ساندبورن بمكالمة هاتفية تخبرها أن قطتها المفقودة قد تم العثور عليها، لكن في مكان ما يبعد عنها حوالي 1600 كيلومتر.

ساندبورن تلقت في كانون الأول/ديسمبر الماضي بلاغا من العاملين في مستشفى "بلوبيرل" للحيوانات الأليفة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، مفاده أن قطتها وهو من أنواع القطط المخططة بحوزتهم.

أبلغت صاحبة القطة ذات العامين ونصف العام، أن ساكنة محلية في تامبا وجدته، وقد تم التعرف عليه من خلال مسح بيانات رقاقة صغيرة موضوعة فوق جسدها.

فقدت ساندبورن القطة "بانديت" في مدينة ديربورن، إحدى ضواحي ولاية ميشيغان، قبل العثور عليه بحوالي شهرين.

خوزيه كلاندرسون المسؤول في المستشفى، قال إنه لم ير طيلة حياته المهنية الممتدة إلى 30 عاما قطة تقطع هذه المسافة الطويلة.

صاحبة القطة رجحت أن "بانديت" ربما استقلت عربة وهي تسير أو أن شخصا ما اصطحبها في طريقه من ميشيغان إلى فلوريدا.

ساندبورن قالت مازحة إنها تأمل ألا تنزعج قطتها من فكرة الانتقال من فلوريدا "المشمسة" إلى ميشيغان الباردة، وقد حجزت لها بالفعل رحلة عودة على متن طائرة ستأتي بها خلال هذا الأسبوع.

وتفكر الآن في تقييد خروجها من المنزل حتى لا تفقدها مرة أخرى، وتخطط لوضع طوق حول رقبة القطة وعليه رقم هاتفها حتى تتمكن من الوصول إليها بسهولة.