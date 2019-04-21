قفزة هائلة في أسعار السلع بإيران

ارتفع معدل التضخم الشهري في إيران إلى 51.4 بالمئة حسب ما كشف مركز الإحصاءات الإيراني الرسمي.

ويعني ذلك أن متوسط أسعار السلع الأساسية في الشهر الأول من العام الإيراني (21 آذار/مارس حتى 20 نيسان/أبريل) ارتفع بنسبة تزيد على النصف مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وقالت إذاعة "راديو فردا" الأحد إن المركز كشف كذلك عن أن معدل التضخم في الأشهر الـ 12 الماضية بلغ 30.6 في المئة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم السنوي بإيران إلى 37.2 في العام 2019.

وأوضح "راديو فردا" أن الظروف الاقتصادية السيئة، خاصة في ما يتعلق بالبطالة والتضخم، قادت إلى احتجاجات حاشدة في مختلف أرجاء البلاد في أواخر 2017 وبدايات 2018.

وشمل ارتفاع الأسعار في الشهر المنصرم في إيران قفزة ضخمة في أسعار سلع كالأطعمة والمشروبات والسجائر، وصلت إلى 85.3 مقارنة بالعام الفائت.