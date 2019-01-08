قفل إلكتروني من أمازون

أعلنت أمازون في بيان صحافي طرحها قفلا إلكترونيا جديدا يقدم مزايا استثنائية للمشترين عبر متجرها.

ويمكن وضع هذا القفل على باب المنزل أو باب موقف السيارة، ويتم التحكم به عبر تطبيق خاص.

وذكرت الشركة أن القفل الإلكتروني السابق من أمازون كان مخصصا لتوصيل طلبات المشترين إلى داخل منازلهم فقط، ولكن النسخة الجديدة منه تتيح استخدامه بشكل أوسع ليستفيد منه آخرون مثل موظفي شركات التنظيف أو سماسرة العقارات.

ويوفر القفل تجربة جديدة للمستخدم بحيث لا يحتاج إلى استخدام المفاتيح ويمكنه الاكتفاء بالرقم السري أو فتح الغلق عن بعد باستخدام التطبيق.

وستطرح أمازون القفل للبيع خلال بضعة أشهر بأسعار تتراوح بين 250 و300 دولار.