قلادة ماري أنطوانيت بـ36 مليون دولار

بيعت قلادة من اللؤلؤ والماس تعود لملكة فرنسا السابقة ماري أنطوانيت بمبلغ 36 مليون دولار في مزاد علني بمدينة جنيف بسويسرا الأربعاء.

وتجاوز هذا السعر التقديرات السابقة لقيمة القلادة والتي بلغت 34 مليون دولار.

وضمت مجموعة المجوهرات التي تعود لماري أنطوانيت أقراطا ماسية ودبوس شعر وهذه هي المرة الأولى التي يتم عرضها في مزاد منذ نحو قرنين.

ولم تعلن دار مزادات "سوثبيز" عن هوية الشخص أو الجهة التي اشترت القلادة.

وأعدمت ماري أنطوانيت ذات الأصول النمساوية وزوجة الملك لويس السادس عشر، إبان الثورة الفرنسية في عام 1793، وسلمت مجوهراتها إلى ابنتها ماري تيريز في 1796.