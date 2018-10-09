قلق الخصوصية يلاحق 'بورتال' فيسبوك

تلاحق مخاوف من اختراق الخصوصية، جهاز "بورتال" الجديد، الذي تنوي شركة فيسبوك طرحه في الأسواق لتسهيل إجراء مكالمات الفيديو عبر تطبيق مسنجر.

وتعتبر فيسبوك أول شبكة تواصل اجتماعي تطلق جهازا من هذا النوع.

وقدمت الشركة تسعة اعتذارات منذ عام 2006 حتى الآن في قضايا تتعلق بالخصوصية، كان أبرزها بعد فضيحة تسريب البيانات التي عرفت بـ "كامبريج أناليتيكا" حيث تم تسريب بيانات 87 مليون مستخدم لشركة استشارات سياسية.

وأعلنت فيسبوك مؤخرا أيضا عن كشف ثغرة أثرت على 50 مليون حساب.

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وشبه مغردون الجهاز الجديد بفيروس "حصان طراودة"، وتساءلوا إذا ما كان المسنخدمون سيأمنون وضع جهاز فيسبوك الذي يحتوي على كاميرا وميكروفون، في منازلهم.