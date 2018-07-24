قلق في الكونغرس من وضع حقوق الإنسان في مصر

أعربت رئيسة لجنة الشرق الأوسط الفرعية في مجلس النواب الأميركي إليانا روس ليتنين عن قلقها الشديد من وضع حقوق الانسان في مصر.

واعتبرت ليتنين خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة حول حقوق الإنسان في مصر، إن الحرب ضد الارهاب هناك يجب ألا تكون مبرراً لقمع المعارضة والصحافيين.

وقالت: "ندرك حجم التحديات التي تواجهها مصر ... لكن نشعر بقلق جراء تدهور حقوق الإنسان".

جاء ذلك بالتزامن مع إجراء وزير الخارجية الأميركى مايك بومبيو مباحثات هاتفية مع نظيره المصري سامح شكرى، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.