قمة أميركية صينية 'جيدة جدا'

أعلن كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لاري كودولو أن عشاء العمل الذي جرى مساء السبت في بوينوس آيرس بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ كان "جيدا جدا".



ولم يقدم كودلو أي تفاصيل بشأن ما دار في الاجتماع الذي استغرق أكثر من ساعتين وكان منتظرا بسبب تأثيراته المحتملة على الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.



البيت الأبيض أعلن من جهته أن بيانا وشيكا سيصدر بشأن هذا اللقاء الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين التي اختتمت السبت أعمالها في العاصمة الأرجنتينية.

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بدأت مساء السبت في بوينوس آيرس على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين القمة المنتظرة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ.

ويعول على القمة لتخفيف الحرب التجارية بين البلدين أو تأجيجها.

وأعرب الرئيس ترامب في مستهل "عشاء العمل" بينه وبين نظيره الصيني عن تفاؤله، وقال "سنبحث في ملف التجارة وسينتهي بنا الأمر على الأرجح إلى تحقيق شيء جيد لكل من الصين والولايات المتحدة".