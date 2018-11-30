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قمة العشرين في صور
30 نوفمبر، 2018
قادة دول مجموعة العشرين يفتتحون أعمال القمة الجمعة في الأرجنتين وسط توترات دولية.
1
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتصافحان خلال أعمال قمة العشرين
2
ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس فلاديمير بوتين يتبادلان الحديث خلال القمة
3
الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
4
الرئيس دونالد ترامب
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