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قمة العشرين في صور

قادة دول مجموعة العشرين يفتتحون أعمال القمة الجمعة في الأرجنتين وسط توترات دولية.
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتصافحان خلال أعمال قمة العشرين
1 ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتصافحان خلال أعمال قمة العشرين
ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس فلاديمير بوتين يتبادلان الحديث خلال القمة
2 ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس فلاديمير بوتين يتبادلان الحديث خلال القمة
الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
3 الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الرئيس دونالد ترامب
4 الرئيس دونالد ترامب

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