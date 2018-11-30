قمة الـ20.. توترات وانقسامات دولية

يفتتح قادة دول مجموعة العشرين الجمعة قمة تستمر يومين في الأرجنتين التي تشهد أزمة اقتصادية، تخيم عليها توترات جديدة بشأن أوكرانيا.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس إلغاء لقاء كان مقررا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة على خلفية التوتر المتجدد بين روسيا وأوكرانيا.

وسيتم التوقيع على النسخة المعدلة من اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية (نافتا). ويطلق على النسخة المعدلة اسم اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (أوسمكا).

وسيوقع الاتفاقية كبار المفاوضين التجاريين من الدول الثلاث، وليس رؤساء تلك البلدان.

وبعد فرض رسوم عقابية على سلع صينية والتهديد بفرض المزيد في كانون الثاني/يناير، يصوب ترامب أنظاره على الصين، حيث يستعد للاجتماع برئيسها شي جينبينغ.

وفرض الرئيس ترامب رسوما على ما قيمته 250 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة.

ومن المشاركين في القمة أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

وستكون المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من بين القادة الذين سيلتقون ترامب الجمعة. لكنها لن تحضر الافتتاح بعد أن أجبرت طائرتها على القيام بهبوط اضطراري في كولونيا بسبب مشكلة فنية.

وقد أقلعت طائرة تابعة لشركة الطيران الإسبانية "أيبيريا" تقل ميركل من مدريد التي قصدتها من كولونيا، الجمعة متوجهة إلى بوينوس آيرس.

ترامب وبوتين

وألغى ترامب الخميس لقاءه المقرر مع نظيره الروسي بسبب توقيف خفر السواحل الروس سفنا وبحارة أوكرانيين.

وكتب ترامب على تويتر: "استنادا إلى واقع أن السفن والبحارة لم يعودوا إلى أوكرانيا من روسيا، فقد قررت أنه سيكون من الأفضل لكل الأطراف المعنية أن ألغي اجتماعي الذي كان مقرراً سابقاً في الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين". وأضاف "أنا أتطلع لقمة مفيدة مجددا حين يتم حل هذا الوضع!".

وأسف الكرملين لقرار ترامب وقال الناطق باسمه "هذا يعني أن المحادثات حول قضايا دولية وثنائية خطيرة ستؤجل إلى ما لا نهاية"، مؤكدا أن الرئيس الروسي لا يزال "مستعدا لإجراء اتصالات مع نظيره الأميركي".

وبعد افتتاح الرئيس الأرجنتيني ماوريتسيو ماكري اليوم الأول من القمة، يتوقع أن تخرج تظاهرة حاشدة في وسط بوينوس آيرس بعد ظهر الجمعة.

وترزح الأرجنتين تحت وطأة تضخم وبطالة بسبب أزمة اقتصادية حصلت في أعقابها من صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ لا تحظى بتأييد شعبي.

وتوعدت الحكومة بعدم التساهل مع أعمال العنف خلال استضافتها أكبر تجمع دولي، وتقول إنها حصلت على وعود من منظمي التظاهرات بالحفاظ على الهدوء في الشارع.