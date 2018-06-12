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مباشرالقمة الأميركية الكورية.. تغطية خاصة مباشرة

تنطلق الساعة التاسعة صباحا بتوقيت سنغافورة، التاسعة مساء بتوقيت واشنطن، القمة التاريخية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة.

الرئيس ترامب مع أعضاء في الوفد الذي يرافقه إلى سنغافورة

المقدمة

تنطلق الساعة التاسعة صباحا بتوقيت سنغافورة، التاسعة مساء بتوقيت واشنطن، القمة التاريخية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة.

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصافح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مستهل قمة تاريخية في سنغافورة

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