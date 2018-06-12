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الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصافح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مستهل قمة تاريخية في سنغافورة
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وصول موكب الرئيس ترامب إلى فندق كابيلا قبل دقيقة واحدة من بدء لقائه بكيم جونغ أون #القمة_التاريخية— الحرة (@alhurranews) 12.6.2018
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قمة سنغافورة ستعالج 3 مسائل: نزع السلاح النووي وضمان أمن كوريا الشمالية والإجراءات التي سيتخذها الطرفان #القمة_التاريخية— الحرة (@alhurranews) 12.6.2018
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موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله جزيرة سينتوسا #القمة_التاريخية (رويترز) https://t.co/HdlZbT0WV9— الحرة (@alhurranews) 12.6.2018