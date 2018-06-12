تنطلق الساعة التاسعة صباحا بتوقيت سنغافورة، التاسعة مساء بتوقيت واشنطن، القمة التاريخية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة.