قمة دولية حول سورية في اسطنبول

يعقد قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا السبت في اسطنبول قمة غير مسبوقة حول سورية تهدف إلى تعزيز الهدنة الهشة في إدلب والتحرك باتجاه انتقال سياسي.

وستفتتح هذه القمة التي ستجمع للمرة الأولى الرؤساء التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

وسيحضر القمة أيضا موفد الأمم المتحدة لسورية ستافان دي ميستورا الذي أجرى محادثات غير مثمرة في دمشق هذا الأسبوع وعبر عن أسفه لتوقف خطة الأمم المتحدة لإطلاق لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، بسبب رفض النظام السوري.

ومن المفترض أن تناقش القمة مسألتي تشكيل لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة والتي ترفضها دمشق، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب الذي توصل إليه الرئيسان أردوغان وبوتين الشهر الماضي.

وتتعاون تركيا الداعمة لفصائل معارضة سورية، مع روسيا وإيران الداعمتين لنظام الأسد في الجهود الرامية لإنهاء النزاع المستمر في سورية منذ أكثر من سبع سنوات.

وصرح ابراهيم كالين الناطق باسم إردوغان الجمعة أن "الهدف الرئيسي لهذه القمة هو دراسة أي صيغ جديدة يمكن إيجادها من أجل التوصل إلى حل سياسي" لهذا النزاع المعقد الذي أسفر عن سقوط أكثر من 360 ألف قتيل منذ 2011.

ولا يتوقع صدور أي إعلان كبير من القمة إذ إن الإليزيه قال إن "سقف توقعاته متواضع" بينما دعا الكرملين إلى "الواقعية". لكن الاجتماع غير المسبوق في شكله سيشكل فرصة للقادة الأربعة للبحث عن أرضية تفاهم.

ولا يحضر القمة بلدان فاعلان في النزاع السوري هما إيران والولايات المتحدة. لكن ماكرون اتصل الخميس بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنسيق مواقفهما.