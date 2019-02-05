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تكنولوجيا

قمر سعودي في الفضاء

صورة افتراضية للقمر الصناعي السعودي

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أعلنت السلطات السعودي إطلاق أول قمر للاتصالات "أس جي أس ون"/ (SGS-1) من مركز غويانا الفرنسي للفضاء على متن الصاروخ "أريان5".

وذيل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القطعة الأخيرة من القمر بخط يده "فوق هام السحب"، حسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية "سبا".

محمد بن سلمان يكتب على آخر قطعة من القمر الصناعي السعودي
محمد بن سلمان يكتب على آخر قطعة من القمر الصناعي السعودي

القمر السعودي للاتصالات الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، يهدف إلى تأمين اتصالات فضائية ذات سرعات عالية، وتقديم خدمات اتصال بمواصفات متطورة لاستخدامها في القطاعات الحكومية، وبمواصفات يمكن استخدامها تجاريا.

ويقدم القمر تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات الآمنة المقاومة للتشويش، وسيتم التحكم به من خلال محطات أرضية في السعودية.

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