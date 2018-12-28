قمع احتجاجات لمعملين في إيران

هاجمت قوات الأمن الإيرانية تجمعا احتجاجيا لمعملين أمام مكاتب وزارة التعليم في أصفهان وسط البلاد، كانوا يطالبون بزيادة رواتبهم.

وقال "اتحاد العمل الحر" في إيران في بيان الخميس إن قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقلت اثنين أو ثلاثة منهم. ولم يصدر المسؤولون أي تعليق عن النبأ.

وإلى جانب رفع الرواتب، يطالب المحتجون وبينهم معلمون في الخدمة وآخرون متقاعدون، بالإفراج عن ناشطين في مجال التعليم معتقلين بتهم "أمنية".

ونشر الاتحاد على حسابه في تطبيق تلغرام فيديو تداوله مستخدون في تويتر، يظهر محتجين بعد إطلاق قوات الأمن الغار المسيل للدموع.

وفي العامين الماضيين درج المعلمون في إيران على تنظيم احتجاجات متكررة بسبب انخفاض رواتبهم سيما في ظل تراجع قيمة العملة الإيرانية.