قمع الحريات الدينية ..دول عربية في المقدمة

أصدرت اللجنة الأميركية للحريات الدينية في العالم تقريرها السنوي العشرين الذي يرصد ممارسة الحق في حرية الدين والعقيدة خارج الولايات المتحدة بوجه عام. وتعتمد اللجنة على المعايير الدولية في رصدها للانتهاكات المتعلقة بالحريات الدينية، و تقدم كذلك التوصيات المتعلقة بالسياسات إلى الرئيس ووزير الخارجية والكونغرس. وفي تقريرها الأخير الذي نشر الاثنين أوصت اللجنة بتصنيف 16 دولة ضمن الفئة الأولى أي "الدول المثيرة للقلق" وهي بورما والصين وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية وباكستان والسعودية والسودان وطاجيكستان وتركمانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا وروسيا وسوريا وأوزبكستان وفيتنام. ويعني تصنيف الفئة الأولى أن هذه الدول تشارك في أو تتسامح مع "الانتهاكات المنهجية والمستمرة والفظيعة" للحريات الدينية. ​وأدرجت اللجنة هذا العام كيانين في ذات التصنيف (المستوى الأول) وهما هيئة تحرير الشام في سوريا وجماعة الحوثيين في اليمن ليضافوا إلى تنظيم داعش وحركة طالبان وحركة الشباب الصومالية. ووضع التقرير 12 دولة ضمن الفئة الثانية والتي يتطلب وضع الحريات الدينية فيها مراقبة دقيقة. وتشمل "قائمة المراقبة الخاصة" أفغانستان وأذربيجان والبحرين وكوبا ومصر والهند وإندونيسيا والعراق وكازاخستان ولاوس وماليزيا وتركيا.

وقال رئيس اللجنة تنزين دورجي "بالإضافة إلى الرؤي حول شروط الحرية الدينية في هذه البلدان الـ 28، يقدم التقرير السنوي توصيات سياسية قابلة للتنفيذ للكونغرس والإدارة (الأميركية)، للمساعدة في تحسين الظروف في الخارج حيث يتعرض الناس للاضطهاد بسبب دينهم أو معتقدهم". دول مثيرة للقلق

بورما ظلت بورما/ميانمار مدرجة في هذه القائمة منذ عام 1999. وقال تقرير اللجنة الأميركية للحريات الدينية في العالم إن بورما واصلت في 2018 ارتكاب أعمال تمييز على أساس ديني وعرقي، وعنف ضد المجتمعات المستضعفة خاصة مسلمي الروهينغا. ووصف التقرير فرص حصول ضحايا الانتهاكات على العدالة بالضئيلة. وعلى الرغم من نفي الحكومة البورمية مسؤوليتها عن الفظائع واسعة النطاق ضد الأقليات الدينية، فقد فرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات ضد الجهات العسكرية لمشاركتها في التطهير العرقي في راخين، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في شان وكاشين. وأوصت اللجنة بمواصلة حظر الأسلحة المفروض على ميانمار.

​الصين في عام 2018 ، وصفت اللجنة الأميركية ظروف الحرية الدينية في الصين بالسلبية، وقالت إن الحكومة الصينية واصلت اضطهاد جميع المعتقدات ليس فقط لتقليص الممارسة المستقلة للدين، ولكن أيضا التراث الثقافي واللغوي للمجتمعات الدينية والعرقية، لا سيما التبتيين البوذيين والمسلمين الأويغور. وتفيد تقارير بأن الحكومة احتجزت بين 800 ألف إلى أكثر من مليونين من الأويغور وغيرهم من المسلمين في إقليم شينغيانغ. كما نشرت مليون كادر حزبي للعيش مع عائلات الأويغور المسلمة والإبلاغ عن أي علامات على السلوك الديني "المتطرف". ​ ​كوريا الشمالية أوضح تقرير اللجنة أن ظروف الحريات الدينية في كوريا الشمالية لم تتغير في 2018، فقد استمرت الحكومة طوال العام في ارتكاب انتهاكات منهجية ومستمرة وفاضحة لحرية الدين أو المعتقد. وقال التقرير إن أي شخص يمارس الدين أو يشتبه في قيامه بذلك في كوريا الشمالية يخضع لعقوبة شديدة. وهناك ما يقدر بـ 80 إلى 120 ألف سجين يقبعون في معسكرات العمل القاسية المشهورة في كوريا الشمالية، 50 ألف منهم تقريبا من المسيحيين. وأوصت اللجنة وزارة الخارجية الأميركية بالحفاظ على القيود التجارية المستمرة ضد كوريا الشمالية وفقا لقانون التجارة لعام 1974 السعودية تحدث التقرير عن بعض التطورات الإيجابية في السعودية عام 2018 مثل تعهد مسؤولي المملكة بتعزيز الحوار بين الأديان والاستمرار في محاربة الأيديولوجية المتطرفة بلا هوادة. لكن رغم ذلك قال التقرير إن مخاوف الحرية الدينية في السعودية تظل باقية لعدة أسباب منها حظر المملكة للاحتفالات الدينية العلنية لغير المسلمين واستمرار الحكومة السعودية في انتهاك حقوق الشيعة والأقليات غير المسلمة، والإبقاء على نظام الولاية مما يؤثر سلبا على الحرية الدينية للمرأة في المملكة. وأوصى التقرير بالإبقاء على السعودية في المستوى الأول للدول المنتهكة للحريات الدينية، الموضوعة فيه منذ عام 2004.

​روسيا قال التقرير إن روسيا واصلت في 2018 استهداف الأقليات الدينية "غير التقليدية" بالغرامات والاعتقالات، وتهم جنائية بذريعة مكافحة التطرف. ففي شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، واصلت السلطات الروسية خطف وتعذيب وسجن المسلمين التتر. وأوصت اللجنة بتحويل روسيا من قائمة المراقبة الخاصة التي كانت فيها العام الماضي، إلى قائمة الدول المثيرة للقلق الخاص، مع فرض عقوبات. السودان قال التقرير إن حكومة السودان استمرت عام 2018 في تطبيق تقييد التعبير الديني للمسلمين وغير المسلمين. ففي شباط/فبراير 2018، هدم ممثلو الدولة كنيسة إنجيلية في الخرطوم، على الرغم من نزاع قضائي دائر حولها. وفي تشرين الأول/أكتوبر، ألقت السلطات القبض على 13 مسيحيا، حسب التقرير، بسبب ممارستهم لعقيدتهم واتهمت أحدهم بالردة. ولا تزال حقوق المرأة تتعرض إلى الإعاقة بسبب القيود المفروضة على الحرية الدينية، بما في ذلك قوانين النظام العام. سوريا قال التقرير إن التهديد ضد المجموعات الدينية في سوريا في 2018 ظل مستمرا نتيجة للديناميات الطائفية المعقدة للحرب الأهلية المستمرة في البلاد. وأشارت لجنة الحريات الدينية إلى أنه على الرغم من القضاء على داعش فقد ظل تهديده باقيا ضد الأقليات الدينية والمجتمعات الإسلامية التي لا تشاركه أيديولوجيته المتطرفة. وكذا الحال بالنسبة لهيئة تحرير الشام الموالية للقاعدة بعد تعزيز وجودها في شمال غرب البلاد. أما القوات المسلحة الموالية للنظام السوري أو المتحالفة معه فقد استمرت في أجندة حرب واضحة لتهميش ومعاقبة المجتمعات المسلمة السنية لدعمها الحقيقي أو المتصور للمعارضة. واستغلت قوات المتمردين المدعومة من تركيا وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة في منطقة عفرين، لاضطهاد وتهجير الأقليات الدينية والعرقية في تلك المنطقة، حسب التقرير. "قائمة المراقبة"