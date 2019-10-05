قناة إسرائيلية: كاتس التقى وزراء خارجية دول خليجية

أفادت قناة إسرائيلية في تقرير لها السبت بأن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس التقى مع نظراء له في دول الخليج بهدف تطبيع العلاقات في إطار مواجهة الإرهاب ودفع المصالح الاقتصادية.

وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن اللقاءات جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك الشهر الماضي.

وأضافت القناة أن "هذه اللقاءات عقدت بتوجيه من رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، وأن الوزير كاتس أحاط المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات بتفاصيل خطة تطبيع العلاقات".

وأشارت إلى أن "الوزير الإسرائيلي عرض على وزراء خارجية من دول الخليج تفاصيل الاتفاق الذي تم إعداده في وزارة الخارجية، حيث تم الاتفاق على إنشاء طواقم مشتركة بين إسرائيل وعدد من دول الخليج من أجل الدفع بهذا الاتفاق إلى الأمام".

ويهدف الاتفاق، حسب القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، إلى عدم نشوب حرب بين إسرائيل وهذه الدول الخليجية التي لم يتم الكشف عنها، مضيفة أن أحد "المحفزات" التي أدت لهذا التحرك هو التهديد الذي تشكله إيران على تلك الدول وعلى إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أعلن في يوليو الماضي أنه التقى بشكل علني نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بواشنطن، في خطوة هي الأولى من نوعها بين البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.

وقال كاتس في حينه "سأواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لدفع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج قدما".