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الجزيرة تتبرأ من فيديو وتوقف اثنين من موظفيها

يهود تحيط بهم القوات النازية أثناء احتلالها لبولندا عام 1944

قالت الجزيرة إنها اتخذت إجراءات تأديبية بحق اثنين من موظفيها وأوقفتهما عن العمل لإنتاجهما "مقطعا مصورا عن محرقة الهولوكوست" التي راح ضحيتها ملايين اليهود على يد النظام النازي في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الجزيرة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني الأحد أنها حذفت الفيديو الذي "خالف المعايير والضوابط التحريرية" للشبكة.

ونقل البيان عن المدير التنفيذي للقطاع الرقمي في الشبكة ياسر بشر قوله "إن المقطع المصور تضمن إساءة واضحة وإن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل بنشر مثل هذا المحتوى على منصاتها وقنواتها الرقمية".

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