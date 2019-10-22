"قناص بأقنعة مختلفة".. تحقيق خاص "للحرة تتحرى" عن قتلة المتظاهرين بالعراق

في إطار برنامج "الحرة تتحرى"، تبث الحرة، غدا الأربعاء عند الساعة الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت غرينيتش، حلقة خاصة تحت عنوان "قناص بأقنعة مختلفة"، تحاول إماطة اللثام عن الجهات التي استهدفت متظاهرين خرجوا لأكثر من أسبوع في مظاهرات سليمة على في العراق، مطالبين بمكافحة الفساد وللاحتجاج على البطالة وتردي الخدمات العامة.

ويسعى التحقيق الاستقصائي لكشف أسباب خروج آلاف الشبان إلى شوارع العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب العراقي في تظاهرات كانت مختلفة عن سابقاتها، فقد خرجوا " فدوة للعراق.."، كما تؤكد الشعارات التي رددتها الحناجر طيلة أيام الاحتجاجات السلمية التي واجهها "المقنعون" وغير المقنعين بالحديد والنار.

من أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، وكيف انتشر القناصة على أسطح المباني الحكومية وفي الأزقة وتقاطعات الطرق المؤدية إلى مداخل المنطقة الخضراء المحصنة حيث يقطن معظم المسؤولين العراقيين..؟ أسئلة عدة يحاول التقرير الإجابة عنها في جزئه الثاني.

كما يعرض التحقيق اللقطات المصورة والملفات الصوتية التي تؤكد تورط جهات حكومية ومسؤولين في عمليات قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى الميليشيات المسلحة الموالية لإيران من "جماعة الخراساني إلى جماعة علي الجزائري وحامد الجزائري".

في التحقيق أجرت "الحرة" مكالمة هاتفية مع رقم هاتفي ظاهر في ملف صوتي لمحادثات بين شخصيات فاعلة تتضمن معلومات خطيرة عن استهداف المتظاهرين، ليرد مسؤول أمني وأحد المقربين من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، فكيف كان رده؟