قناع دارث فيدر ونظارة هاري بوتر في مزاد قريبا

يعرض قناع نادر وخوذة ارتداهما الشرير دارث فيدر في أحد أوائل أفلام سلسلة "ستار وورز"، للبيع في مزاد بمدينة لوس أنجلس الأميركية هذا الشهر إلى جانب نظارة الساحر الصغير هاري بوتر الشهيرة وقطع أخرى من أعمال سينمائية ذائعة الصيت.

وسيتضمن المزاد الذي تنظمه دار "بروفايلز إن هيستوري" للمزادات أزياء ارتداها الممثلان ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت في فيلم "تايتانيك" بالإضافة إلى زي لشخصية دوروثي بطلة فيلم "ذا ويزرد أوف أوز".

ومن المتوقع أن يحقق قناع وخوذة دارث فيدر أحد أعلى أسعار مقتنيات حرب النجوم في ظل تقديرات بأنهما سيباعان بما يتراوح بين 250 ألفا و450 ألف دولار.

وقال برايان تشانيس أحد المسؤولين في دار المزادات "من الصعب للغاية العثور على أي قطعة من الثلاثية الأصلية".

من المتوقع أن تباع النظارة ذات العدسات المستديرة التي ارتداها الممثل دانييل رادكليف في فيلم "هاري بوتر آند ذا سورسررز ستون" أول أفلام سلسلة هاري بوتر بنحو 30 ألف دولار.

وسيعرض المزاد أيضا عربة استقلها الممثل شون كونري عندما أدى شخصية جيمس بوند في فيلم "داياموندز آر فوريفار" عام 1971 ويقدر أن تباع بسعر 600 ألف دولار.

ويضم المزاد 940 قطعة من بينها متعلقات أخرى من أفلام معروفة مثل "إليان" و"كينغ كونغ" و"ستار تريك" وسيقام يومي 25 و26 سبتمبر، ومن المتوقع أن يجمع نحو عشرة ملايين دولار.