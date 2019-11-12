"قنبلة موقوته".. نتانياهو يكشف تفاصيل اغتيال أبو العطا في غزة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الثلاثاء في ختام جلسة مجلس الوزراء المصغر إن العملية التي استهدفت قياديا في الجهاد الإسلامي في غزة تمت بتوصية من رئيس جهاز الأمن العام ورئيس الأركان والقرار اتخذ قبل 10 أيام.

وأضاف أنه في السنة الأخيرة بادر القيادي بهاء أبو العطا إلى العديد من الهجمات ضد إسرائيل وأنه كان في خضم التحضير لعمليات إضافية.

وناشد نتانياهو المواطنين الاستماع إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وأكد أن كل من يمس مواطني إسرائيل سيلقى عقابه. وأن إسرائيل ليست معنية بالتصعيد ولكن ستقوم بما يجب.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إن أبو العطا زعزع الأمن والاستقرار في جنوب البلاد وفي تجمعات سكنية محيطة بغزة.

وأضاف أنه قوض الاتصالات مع حماس من أجل التوصل إلى تهدئة. وأن الجيش حاول منع عملياته بشتى الوسائل ولكن من دون فائدة.

وأوضح أنه بناء على ذلك تمت التوصية للمستوى السياسي باتخاذ قرار الاغتيال. وأكد كوخافي أن بلاده ليست معنية بالتصعيد ولكنها على استعداد على كافة الجبهات البرية والبحرية والجوية.

وحمل كوخافي أبو العطا مسؤولية الأعمال القتالية الأخيرة في غزة مؤكدا أنه بمثابة "قنبلة موقوتة".

وقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في غارة استهدفت الثلاثاء منزلا بحي الشجاعية في غزة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الهجوم استهدف مبنى كان فيه أبرز قادة الجهادة الإسلامي.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي "اغتيال" إسرائيل لأحد قادتها العسكريين في غزة، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أبو عطا وزوجته في الغارة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "عددا كبيرا" (أكثر من 50 صاروخ) من الصواريخ أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل. وذلك بعد ساعات من الغارة على غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس للصحفيين في اتصال هاتفي "هناك نيران كثيفة". وسقطت صواريخ في جنوب إسرائيل ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، ولم ترد تقارير فورية عن إصابات في المدينة الساحلية. وأضاف كونريكوس "نستعد لعدة أيام من القتال".

الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف التصعيد

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف التصعيد بشكل "سريع وتام" بعد اشتداد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة على وقع الغارات الجوية وعمليات إطلاق الصواريخ.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان إن وقف التصعيد "ضروري الآن حفاظا على أرواح وسلامة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وشددت المتحدثة مايا كوسيانكيتش على أن "إطلاق الصواريخ على المدنيين غير مقبول إطلاقا ويجب أن يتوقف فورا".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "يدعم بالكامل بهذا الصدد جهود مصر" ويذكر بموقفه القاضي بأن "وحده حل سياسي يمكن أن يضع حدا لدوامات العنف هذه".