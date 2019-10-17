قوات أميركية تدمر ذخيرة وعتادا لدى انسحابها من سوريا

قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية مقررة سلفا في شمال سوريا الأربعاء لتدمير مستودع للذخيرة ومعدات عسكرية تم التخلي عنها في الوقت الذي يستعد فيه عسكريون أميركيون لانسحاب من شمال سوريا.

وقال الكولونيل ميليس كاجينز المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش والمقيم في العراق إن الضربة شاركت فيها مقاتلتان من طراز إف-15 إي قصفتا مصنع لافارج للأسمنت بعد أن غادرته كل قوات التحالف.

وقرر الرئيس دونالد ترامب سحب قوات من سوريا قبل أن يقوم تركيا بعملية عسكرية في شمال البلاد.

وتدين الولايات المتحدة ودول غربية وعربية العملية التركية التي تهدف لإبعاد الأكراد عن مواقعهم في شمال شرق سوريا.