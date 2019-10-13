قوات النظام السوري تتجه شمالا "لمواجهة العدوان التركي"

بدأت وحدات من النظام السوري، الأحد، التحرك باتجاه شمال البلاد "لمواجهة العدوان التركي"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ويأتي تحرك قوات النظام السوري في اليوم الرابع من هجوم تنفذه أنقرة وفصائل سورية موالية لها ضد المقاتلين الأكراد.

ولم تورد الوكالة الرسمية أي تفاصيل إضافية وما إذا كان هذا التحرك يأتي في إطار اتفاق مع الأكراد، في وقت قال فيه مسؤول كردي لوكالة فرانس برس أن هناك "مفاوضات" بين الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية.

وكان قيادي بارز في الإدارة الذاتية قال في مكالمة هاتفية للحرة، لم يود كشف اسمه، إن اتفاقا مع النظام تم برعاية روسية وهو "اتفاق عسكري بحت وستعلن الإدارة عنه لاحقا".

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، كشف في برنامج "في مواجهة الأمة" على شبكة "سي بي إس"، الأحد، أن الإدارة الأميركية علمت خلال الساعات الـ 24 الماضية أن قوات سوريا الديمقراطية تتطلع إلى عقد صفقة مع النظام السوري والروس لشن هجوم مضاد ضد الأتراك في الشمال.