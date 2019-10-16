قوات النظام السوري تدخل مدينة كوباني بموجب الاتفاق مع الأكراد

دخلت قوات النظام السوري، مساء الأربعاء، مدينة كوباني "عين العرب" في شمالي سوريا بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية لمواجهة الهجوم التركي المستمر منذ أسبوع ضد مناطق سيطرتها، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "قوات النظام ترافقها قوات روسية دخلت مساء الاربعاء مدينة كوباني" ذات الغالبية الكردية والحدودية مع تركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي، والتي طالما أعلنت أنقرة نيتها السيطرة عليها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن قوات النظام استكملت انتشارها على محاور في منطقة عين عيسى شمال الرقة، وبدأت دخول منبج تزامنا مع استمرار انسحاب قوات التحالف من المدينة، لتعلن روسيا عن سيطرة ق،ات النظام السوري على المدينة "بالكامل".

ويأتي دخول قوات النظام السوري مناطق تسيطر عليها الإدارة الذاتية في إطار اتفاق بين الطرفين لمواجهة الهجوم العسكري التركي.

وبدأت تركيا في التاسع من أكتوبر الحالي هجوما عسكريا في شمال شرقي سوريا ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية"، فيما كانت حليفا أساسيا للغرب في قتال تنظيم "داعش".