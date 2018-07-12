قوات النظام السوري تدخل مناطق المعارضة في درعا

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن القوات النظامية دخلت الخميس إلى أحياء يسيطر عليها مقاتلو الفصائل المعارضة في مدينة درعا جنوبي البلاد.

وقالت وكالة "سانا" إن "وحدات من الجيش السوري دخلت إلى منطقة درعا البلد ورفعت العلم في الساحة العامة أمام مبنى البريد".

وكانت الوكالة قد كشفت الأربعاء عن توصل النظام وفصائل المعارضة المسلحة إلى اتفاق يقضي بأن تسلم الفصائل في درعا البلد أسلحتها، وأضافت أنه "بموجب الاتفاق، ستتم تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وخروج الإرهابيين الرافضين للاتفاق".

وتسيطر قوات النظام حاليا على نحو 80 في المئة من محافظة درعا، فيما يستمر انتشار الفصائل المعارضة في نحو 15 في المئة منها، والمساحة الباقية تحت سيطرة ما يسمى بـ"فصيل خالد بن الوليد" المرتبط بتنظيم داعش المتشدد.