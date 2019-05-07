قوات حفتر: أسقطنا طائرة يقودها أوروبي

نشرت "غرفة عمليات طرابلس" التابعة لـ"القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية" التي يقودها المشير خليفة حفتر، صورا قالت إنها لطيار أجنبي أكدت أنه كان يقود طائرة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق تم إسقاطها من طرف قوات حفتر.

وفي الوقت الذي أكد فيه المصدر في البداية أن الأمر يتعلق بطيار إيطالي عاد ليؤكد أنه إيطالي الجنسية، في حين يظهر الطيار في فيديو يوثق لحظة القبض عليه يقول إنه "إيبيري"، في إحالة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.

كما أكدت "غرفة عمليات الكرامة" التابعة لقوات حفتر أن الطيار أوقف إثر إسقاط طائرة في منطقة الهيرة بالقرب من العاصمة طرابلس حيث تجري معارك بين "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر وقوات حكومة الوفاق.

ولم يرد لحد الساعة أي توضيح أو رد من حكومة الوفاق بشأن هذه المعطيات.

وكان المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة" قد أكد أن قواتها الجوية نفذت 7 غارات أمس واليوم استهدفت العديد من الأهداف التابعة للقوات التابعة لحكومة الوفاق بجنوب طرابلس.

المصدر: أصوات مغاربية