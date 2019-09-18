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الشرق الأوسط

قوات حفتر "تستهدف غرفة عمليات تركية" في مصراتة و"الوفاق" تنفي

سيارة مدنية متضررة بعد هجوم على مطار معيتيقة الليبي في أغسطس 2019

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أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ "الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، الأربعاء، أن مقاتلاتها استهدفت "بغارات دقيقة" ما وصفته بـ "غرفة العمليات التركية داخل الكلية الجوية بمدينة مصراتة غرب ليبيا".

من جانبه نفى، عبد المالك المدني، الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات حكومة "الوفاق" هذه المعلومات وقال في تصريح لقناة الحرة إن الطائرات الداعمة لخليفة حفتر قصفت "الكلية الجوية في مدينة مصراتة"، إلا أن القصف لم يتسبب في أي أضرار بشرية، مبينا أن الأضرار المادية التي ألحقها القصف بالكلية "لا تذكر".

وأضاف المدني أن محاور القتال في جنوب العاصمة الليبية طرابلس تشهد "هدوءا نسبيا الأربعاء"، تتخلله مناوشات متقطعة بين فترة وأخرى.

وشهدت محاور القتال، مساء الثلاثاء، مواجهات عنيفة بالتزامن مع قصف نفذته قوات "الجيش الوطني" الذي يقوده المشير خليفة حفتر على مطاري معيتيقة ومصراتة، وسمعت أصوات المواجهات في شارع الخلاطات وخلة الفرجان وسوق الخميس امسيحل ومنطقة المشروع ووادي الربيع جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

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وبحسب المصادر المحلية لم تتسبب المواجهات الأخيرة في تغيرات ميدانية على الأرض.

ورحبت حكومة الوفاق الوطني الليبية هذا الأسبوع بما جاء في قرار مجلس الأمن بخصوص تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فيما أعلنت القوات التابعة لخليفة حفتر إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تابعة للقوات الحكومية في بلدة الجفرة.

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