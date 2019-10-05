قوات حفتر تعلن السيطرة على مواقع قرب طرابلس وحكومة الوفاق تنفي

مراسل الحرة

أعلنت قوات "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده خليفة حفتر السيطرة على مواقع تابعة لحكومة الوفاق بعد اشتباكات جرت السبت في ضواحي طرابلس، وهو ما نفاه متحدث باسم حكومة الوفاق للحرة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة "للجيش الوطني" في بيان إن "وحدات عسكرية تابعة لها تقدمت في عدد من محاور القتال بضواحي العاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات عنيفة خاضتها ضد قوات حكومة الوفاق".

وأضافت أن "قوات الجيش أسرت عددا من مقاتلي الوفاق وغنمت عدة آليات عسكرية، وسيطرت على مواقع جديدة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق".

من جهته نفى عبد المالك المدني الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق الأنباء التي أوردتها قوات "الجيش الوطني" التابعة لخليفة حفتر.

وقال المدني في تصريح لقناة الحرة إن "محاور القتال شهدت مواجهات متقطعة، لكن قوات حكومة الوفاق لاتزال تحافظ على مواقعها".

وفي سياق متصل أعلن مطار مصراتة المدني غرب ليبيا استئناف الرحلات الجوية بعد توقفها لساعات، وذلك بعد تعرضه صباح السبت لقصف جوي من قبل طائرات تابعة "للجيش الوطني" بقيادة لخليفة حفتر.

وكانت حكومة الوفاق الوطني أعلنت عقب القصف أن أحد موظفي الطيران في المطار أصيب بجراح نقل على إثرها إلى المستشفى.