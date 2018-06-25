قوات حفتر تعلن سيطرتها على الهلال النفطي الليبي

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الاثنين انتهاء العمليات العسكرية للسيطرة على الهلال النفطي شمال شرق ليبيا.

وقال آمر غرفة عمليات الهلال النفطي في قوات حفتر العميد أحمد سالم في شريط فيديو نشره "الجيش الوطني الليبي" إن الحقول والمنشآت النفطية باتت تحت السيطرة التامة".

وكانت جماعات مسلحة يقودها إبراهيم الجضران هاجمت في 14حزيران/يونيو الجاري محطات راس لانوف والسدرة، وهما من المواقع الرئيسية التي تستخدم لتصدير النفط الليبي إلى الخارج.

والجضران هو الرئيس السابق لحرس منشآت النفط المسؤول عن أمن منطقة الهلال النفطي، وقد تمكن من منع تصدير النفط من هذه المنطقة طوال عامين قبل أن يطرده "الجيش الوطني الليبي" عام 2016.

وشنت قوات حفتر الخميس الماضي عملية عسكرية لاستعادة الهلال النفطي وطرد جماعة الجضران، وخلال ساعات من الهجوم أعلنت استعادة السيطرة على المنطقة، لكنها أوضحت أن العمليات العسكرية لم تنته بعد.