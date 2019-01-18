قوات حفتر تعلن مقتل 'أبو طلحة الحسناوي'

قال متحدث عسكري الجمعة إن قوات شرق ليبيا قتلت "إرهابيين" في جنوب البلاد بعد أيام من شن عملية في الجنوب لتأمين منشآت النفط والغاز ومحاربة المتشددين.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر، أحمد المسماري على تويتر إن القتلى هم عبدالمنعم الحسناوي المكنى أبو طلحة "القيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، إلى جانب المهدي دنقو والمصري عبدالله الدسوقي.

وأوضح أن تصفيتهم تمت خلال عملية نوعية نفذتها مجموعة العمليات الخاصة فجر الجمعة في منطقة الشاطئ في الجنوب الغربي.

وأضاف أن الهجوم تم بعد "ورود معلومات بوجود عناصر إرهابية داعشية في الموقع الذي يقع شمال غرب مدينة سبها بحوالي 60 كيلومتر".

ويستخدم تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المتشددة جنوب ليبيا قاعدة لشن هجمات داخل ليبيا ودول مجاورة مستغلا الفراغ الأمني الذي ساد البلاد بعد سقوط معمر القذافي في انتفاضة دعمتها ضربات جوية لحلف شمال الأطلسي.

وفي ليبيا الآن حكومتان متنافستان واحدة في شرق البلاد والأخرى في غربها.