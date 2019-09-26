قوات حفتر تقصف قاعدة معيتيقة.. والوفاق: محاولات يائسة

قصفت طائرة حربية مسيرة تابعة لقوات المشير خليفة حفتر صباح الخميس قاعدة معيتيقة التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس.

وسمع صوت انفجار عنيف في أرجاء مختلفة في العاصمة نتيجة للقصف.

وأعلن المركز الإعلامي لقوات حفتر أن سلاح الجو استهدف معاقل "الميليشيات في طرابلس... وواصل ضرب غرف الطائرات المسيرة ودمر طائرتين تركيتين مسيرتين يستخدمها الأتراك في حربهم على القوات المسلحة في قاعدة معيتيقة"، بحسب تعبير البيان.

وقالت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان رسمي إن قوات حفتر تستمر في "سجلها الإجرامي من خلال استهداف البنى التحتية و المطارات" في محاولة وصفتها بـ"اليائسة لتعويض خسائرها".

الجدير بالذكر أن السلطات في طرابلس علقت العمل في مطار معيتيقة مطلع الشهر الجاري وأعلنت نقل الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة شرق طرابلس.

وتأتي عملية القصف الجديدة التي استهدفت مطار معيتيقة بطرابلس، بعد تصعيد الغارات الجوية التي يشنها الطيران المسير التابع لقوات حفتر، حيث شنت الطائرات المسيرة الأربعاء غارتين على معسكر الدفاع الجوي والكلية الجوية في مدينة مصراتة وغارة أخرى في مطار معيتيقة وغارة في منطقة أبوقرين جنوب شرق مصراتة، بالإضافة إلى تعرض قاعدة معيتيقة مساء الأربعاء إلى قصف صاروخي بقذائف غراد.