قوات حفتر تقصف مطار معيتيقة للمرة الثانية في يوم واحد

أكد مصدر عسكري أن الطائرات الحربية المسيرة التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي استهدفت الثلاثاء، وللمرة الثانية في يوم واحد، مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، وبحسب روايات سكان شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من داخل قاعدة معيتيقة الجوية.

وقال مصدر عسكري في قوات الجيش الوطني الليبي إن الطائرات الحربية استهدفت مواقع لحكومة الوفاق في منطقة خلة الفرجان وعين زارة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بالإضافة إلى هدف عسكري غربي قاعدة معيتيقة الجوية العسكرية.

كما أفادت مصدر أمني في مطار مصراتة الدولي أن "الطائرات المسيرة التابعة لقوات خليفة حفتر استهدفت مطار مدينة مصراتة بضربة جوية ثانية"، مساء الثلاثاء.

ومطار معيتيقة الدولي بالعاصمة مغلق منذ أسبوعين، وذلك منذ تعرضه لقصف صاروخي قبل أكثر من أسبوعين، تسبب في جرح مدنيين وإصابة طائرة ركاب ومدرج المطار.

وسبق أن أغلق المطار مرات عدة بسبب القصف الجوي لقوات حفتر التي تتّهم حكومة الوفاق باستخدامه "لأغراض عسكريّة"، فضلا عن اتهامات أخرى بإقلاع طائرات بدون طيّار تركيّة من مدرجه.

ويقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوّية تحمل الاسم نفسه ويُستخدم بديلا لمطار طرابلس الدولي المتوقّف عن العمل منذ 2014.

وتسبّبت المعارك بين القوات الموالية لحكومة الوفاق وتلك الموالية للمشير حفتر والتي دخلت شهرها السادس بسقوط نحو 1093 قتيلا وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.