قوات "قسد" تنسحب من مدينة رأس العين السورية

انسحبت قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، اليوم الأحد، بشكل كامل من مدينة رأس العين الحدودية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الهدنة صامدة.

وانسحبت القوات تنفيذا لاتفاق تركي أميركي لوقف إطلاق النار ينص على انسحاب مقاتليها من منطقة حدودية.

وأعلنت تركيا الأحد أن المقاتلين الأكراد ينسحبون من بلدة رأس العين السورية الحدودية، وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن "قافلة تضم نحو 55 عربة دخلت رأس العين فيما غادرت قافلة من 86 عربة باتجاه تل تمر"، ووزعت الوزارة صورا للعملية.

وبعد ظهر الأحد، شاهد مراسل وكالة فرانس برس في رأس العين 50 سيارة على الأقل بينها سيارات إسعاف أثناء مغادرتها مستشفى في المدينة يشكل خط تماس بين القوات التركية وحلفائها من جهة وبين قوات سوريا الديموقراطية من جهة ثانية.

وقال إن القافلة التي ضمّت شاحنات صغيرة من طراز بيك آب، أقلّت عشرات المقاتلين بلباس عسكري وعبرت قرب نقاط لمقاتلين سوريين موالين لأنقرة أطلقوا هتافات احتفالا بالانسحاب.

وأكد الرئيس الأميركي، من جانبه، في تغريدة نشرها اليوم الاحد، نقلا عن وزير الدفاع مارك إسبر "أن الهدنة التي سعت اليها واشنطن في شمال شرق سوريا "صامدة".

ونقل ترامب عن إسبر أن "وقف إطلاق النار صامد. وقعت مواجهات محدودة انتهت بسرعة. الاكراد يعيدون انتشارهم في مناطق جديدة".

بدوره، أعرب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو عن "تفاؤله" بالوضع في سوريا في مقابلة مع قناة ايه بي سي بثت الاحد.

وقال بومبيو "هناك معارك قليلة نسبيا، بعض القصف المتقطع بالأسلحة الخفيفة وبعض قذائف الهاون".

ورفض اتهامات مفادها أن الاتفاق الذي تفاوض في شأنه ونائب الرئيس مايك بنس مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصب في مصلحة انقرة، وعلق "اجرينا مفاوضات شاقة، توصلنا الى النتيجة التي ارسلنا الرئيس ترامب من أجلها".

وينص الاتفاق على انسحاب القوات الكردية من منطقة بعمق 32 كيلومتراً لم يحدد طولها.

وأكدت قوات سوريا الديموقراطية السبت أنه بمجرد السماح لمقاتليها بمغادرة رأس العين، ستسحب قواتها من منطقة تمتد بين رأس العين وتل أبيض بطول نحو 120 كيلومتراً. لكن أنقرة تصر على انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة بطول 440 كيلومتراً من الحدود العراقية إلى نهر الفرات.