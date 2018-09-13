قوات موالية للحكومة تقطع الطريق بين الحديدة وصنعاء

قالت مصادر عسكرية الخميس إن قوات يمنية، مدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية، قطعت الطريق الرئيسي بين مدينة الحديدة والعاصمة صنعاء.

ويشكل هذا التطور تراجعا للحوثيين الذين يسيطرون على المدينتين.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الموالية للحكومة المدعومة دوليا، بتحرير "الكيلو 16" بمحافظة الحديدة بعد مواجهات مع مسلحين حوثيين.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية قولها إن قياديا حوثيا يدعى "أبو تمام" قتل الأربعاء مع عدد من مرافقيه في غارة للتحالف.

ويربط طريق "الكيلو 16" وسط الحديدة بالعاصمة وبمدن أخرى ويشكل خطا رئيسيا لإمداد الحوثيين.

وكانت القوات الموالية للحكومة قد أعلنت صباح الأربعاء السيطرة على طريق "الكيلو 10" وهو طريق رئيسي آخر يستخدمه الحوثيون قرب الحديدة.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام على فشل محادثات السلام، بين طرفي النزاع، التي كانت ستعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وانتهت السبت الماضي المفاوضات قبل أن تبدأ بعد أن رفض الحوثيون في اللحظات الأخيرة التوجه إلى جنيف، من دون الحصول على ضمانات بالعودة سريعا إلى صنعاء.