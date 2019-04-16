قواعد ضد المحتوى الجنسي في 'بلاي ستيشن 4'

شرعت شركة "سوني" في تطبيق قواعد جديدة للحد من المحتوى الجنسي في ألعاب الفيديو التي يشغلها جهازها "بلاي ستيشن 4".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن القواعد تهدف للحد من المحتوى الجنسي الصريح.

وأضافت الصحيفة أن مطوري ألعاب في اليابان وأوروبا وأميركا متعاقدين مع "سوني" أكدوا وجود تلك القواعد التي لم تعلنها الشركة.

وأعرب بعض أولئك المطورين عن قلقهم من أن تؤثر تلك القواعد على حريتهم الإبداعية.

ويعد جهاز "بلاي ستيشن 4" مشغل ألعاب الفيديو الأكثر انتشارا في العالم.

وتقول "وول ستريت جورنال" إن من بين العوامل التي جعلت "سوني" تعيد تطبيق تلك القواعد حركة صعود حركة "مي تو" في الولايات المتحدة.