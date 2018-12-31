قونين أميركية جديدة ستطبق في 2019

تستعد الولايات المتحدة لتطبيق تشريعات جديدة في 2019 تمس عددا من مجالات الحياة.
1- الحد الأدنى للأجور
من المقرر أن ترفع 19 ولاية من الحد الأدنى للأجور في العام الجديد، وفقا لمشروع قانون العمل الوطني.
وسترفع ولايات مثل مين وميزوري وأريزونا من الحد الأدنى للأجور، إلا أن الحد الأدنى الذي قررته الحكومة الفدرالية منذ 2009 سيبقى ثابتا بقيمة 7.25 دولار في الساعة.
2- مساعدة ملاجئ الحيوانات
تبدأ ولاية كاليفورنيا السبت بمنع متاجر الحيوانات الأليفة من بيع القطط والكلاب والأرانب، إلا إذا جاءت من ملاجئ الحيوانات أو مجموعات إنقاذ غير ربحية.
كاليفورنيا هي الولاية الأولى التي تقرر هذ القانون، في ظل اكتظاظ الملاجئ بالحيوانات الأليفة.
3- مزيد من النساء في مجالس الإدارة
مع نهاية 2019، ستبدأ الشركات في كاليفورنيا بتعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس الإدارة.
ومع نهاية 2021، ستلتزم الشركات بتعيين اثنين أو ثلاث نساء ضمن مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقا لحجم الهيكل الإداري للمؤسسة.
وستتراوح غرامات مخالفة هذا القانون من 100 ألف إلى 300 ألف دولار.
4- ألوان جديدة للصيادين
سيسمح مشرعو ولاية إلينوي للصيادين، الاختيار من بين العديد من الألوان ابتداء من اللون البرتقالي وحتى اللون الوردي الزاهي. إذ كان في الماضي يسمح لهم فقط بارتداء اللون البرتقالي عند الصيد.
5- رفع عمر المدخنين
سيتوجب على الشباب الانتظار حتى إتمام 21 عاما، حتى يتمكنوا من شراء السجائر من متاجر ولاية ماساتشوستس.
وبحسب السناتور الجمهوري تشارلي باكر، فإن القانون يهدف إلى منع إدمان السجائر وتشجيع الخيارات الصحية بين الشباب.
6- لا واجبات قضائية للمرضعات
سيكون بإمكان الأمهات المرضعات في ولاية إلينوي اللواتي يعملن ضمن هيئات المحلفين أن يحصلن على إعفاء بناء على طلبهن.
7- الإلزام بجمع بقايا الأدوية
في نيويورك وبموجب "قانون تعاطي العقارات" الذي سيدخل حيز التنفيذ في السادس من كانون الثاني/يناير، سيكون مصنعو الأدوية مسؤولين عن تكاليف جمع مخلفات الأدوية الفائضة ونقلها والتخلص منها.
كما ينص القانون الجديد على أن توفر الصيدليات، خيارات تجميع المخلفات، بما في ذلك الصناديق ومغلفات البريد.
ولا يهدف البرنامج فقط إلى منع المخدرات من الوصول إلى الأيدي الخطأ. لكنه يهدف أيضا إلى منع المرضى من التخلص من الأدوية الفائضة في المرحاض، مما قد يضر بإمدادات المياه والحياة المائية.
8- لا مكافآت نهاية خدمة باهظة
بحسب قانون جديد في ولاية إلينوي، فإن موظفي الحكومة الذين طردوا من أشغالهم بسبب سوء السلوك، فإنهم لن يتمكنوا من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
أما بالنسبة للموظفين الحكوميين فإن مكافأة نهاية الخدمة ستدفع عن 20 أسبوعا فقط.