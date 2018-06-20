قوة أمنية تطوق مقرا لـ'كتائب حزب الله' في بغداد

طوقت الشرطة العراقية الأربعاء مقر "كتائب حزب الله" في وسط العاصمة بغداد بعد تبادل لإطلاق النار بين المليشيا الموالية لإيران وقوات الأمن شرقي المدينة.

وأدى إطلاق النار إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، بينهم شرطيان، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة الداخلية العراقية.

وأفادت قناة السومرية المحلية نقلا عن مصادر أمنية بأن تبادل إطلاق النار وقع عندما اجتازت سيارات مدنية من دون لوحات مرورية نقطة تفتيش في شارع فلسطين، فأطلق عناصر الشرطة النار على الموكب الذي رد بدوره على نيران الشرطة.

ودخل الموكب الذي لاحقته الشرطة مقرا تابعا لكتائب حزب الله في المنطقة، حسب مصادر القناة التي أشارت إلى أن قوات من الشرطة الاتحادية والاستخبارات تحاصره في الوقت الراهن.

وتقاتل كتائب حزب الله في صفوف الحشد الشعبي وإلى جانب القوات الموالية للنظام في سورية.