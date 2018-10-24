قوة الإعصار ويلا تتراجع في طريقه لأميركا

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير الأربعاء إن الإعصار "ويلا" الذي ضرب المكسيك مساء الثلاثاء تراجعت قوته قبل أن يواصل طريقه إلى السواحل الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة.

وأوضح المركز في بيان أن "ويلا" تحول إلى منخفض استوائي خلال مروره بالوسط الغربي من المكسيك.

وتوقعت شبكة "سي بي أس" الأميركية أن يعبر "ويلا" خليج المكسيك ويتسبب في هطول أمطار غزيرة على ولاية تكساس قبل أن يمتزج برياح باردة ليتحول مجددا إلى إعصار يضرب السواحل الشرقية للمنطقة الواقعة بين ولاية فيرجينا ومنطقة نيو إنغلاند.

وكان مركز الإعصار "ويلا" قد ضرب سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادي مساء الثلاثاء برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة هطلت على المنتجعات السياحية حيث انتقل آلاف الأشخاص إلى أماكن آمنة.

وكانت العاصفة قد اشتدت إلى إعصار من الفئة الخامسة الاثنين مصحوبة برياح بلغت سرعتها 260 كيلومترا في الساعة قبل أن تضعف لاحقا.