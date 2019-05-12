قوس وسهام.. جريمة قتل غامضة في ألمانيا

تحقق الشرطة الألمانية في مقتل ثلاثة أشخاص باستخدام قوس داخل فندق كانوا يقيمون فيه بمنطقة بافاريا، بالقرب من الحدود النمساوية.

وقالت الشرطة إن المحققين في حيرة من أمرهم بعد وجود سهام على جثث القتلى وبالقرب منهم ظهر السبت، خلال عملية تنظيف الغرفة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقيمين في الفندق قولهم إن ليلة الجمعة السبت كانت هادئة تماما وإنهم لم يلحظوا أي شيء يثير الاشتباه.

وقال مدير الفندق إن القتلى الثلاث وصلوا الفندق يوم الجمعة وكانوا يعتزمون الإقامة فيه لمدة ثلاث ليال، لكنهم لم يطلبوا وجبة الإفطار.

وأوضحت الشرطة أن جميع الضحايا يحملون الجنسية الألمانية وهم رجل في الـ 53 من عمره، وسيدتان الأولى عمرها 30 عاما، و الأخرى 33 عاما.

وأمر الادعاء الأحد بتشريح الجثث للحصول على مزيد من المعلومات، وكشف ملابسات ما حدث.