كأس آسيا.. إيران تعبر إلى دور الـ16

حجز منتخب إيران بطاقة العبور إلى دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم في الإمارات بعد فوزه على فيتنام 2-صفر، السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

ولحقت إيران بالأردن التي سبق لها أن ضمنت صدارة المجموعة الثانية والصين وكوريا الجنوبية عن الثالثة.

وسجل سردار أزمون مهاجم روبين كازان الروسي الهدفين في الدقيقتين 38 و69، رافعا رصيده إلى ثلاثة اهداف في البطولة ليتصدر ترتيب الهدافين.

ويلعب لاحقا ضمن المجموعة ذاتها العراق مع اليمن.

وتتصدر إيران، الفائزة في الجولة الأولى على اليمن 5-صفر، الترتيب برصيد ست نقاط من مباراتين أمام العراق (ثلاث نقاط من مباراة واحدة) وفيتنام (صفر من مباراتين) واليمن (صفر من مباراة واحدة).

ويتأهل إلى دور الـ 16 بطل ووصيف كل من المجموعات الست إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثالث.