فاز المنتخب الأردني على نظيره الأسترالي حامل اللقب بهدف مقابل لا شيء في إطار مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

وسجل أنس بني ياسين هدف الأردن الوحيد في الدقيقة الـ26 من المباراة التي تألق فيها الحارس الأردني عامر شفيع الذي يشارك في البطولة للمرة الرابعة.

وتمكن منتخب "النشامى" من الثبات في مواجهة ضغط أسترالي مكثف حتى الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وتضم المجموعة الثانية أيضا كلا من المنتخب الفلسطيني والمنتخب السوري اللذين يلتقيان مساء الأحد.

وكانت الإمارات المضيفة قد تعادلت السبت مع البحرين في المباراة الافتتاحية للبطولة 1-1.