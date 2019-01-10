أقال الاتحاد السوري لكرة القدم مدرب المنتخب الوطني الألماني برند شتانغه بعد الخسارة أمام الأردن صفر-2 الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا 2019.

وكتب الاتحاد في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه قرر تعيين المدرب الوطني فجر إبراهيم عوضا عن شتانغه.

وأوضح الاتحاد أن إبراهيم سيلتحق بتدريب المنتخب بدءا من غد "الجمعة استعدادا لمباراته المقبلة المصيرية أمام منتخب استراليا في الخامس عشر من الشهر الجاري"، والتي سيكون فيها "نسور قاسيون" أمام مهمة صعبة للعبور إلى دور الـ16، بعدما تجمد رصيدهم عند نقطة من مباراتين بعد خسارة اليوم والتعادل افتتاحا مع فلسطين من دون أهداف.