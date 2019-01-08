كأس آسيا.. السعودية تكتسح كوريا الشمالية

حققت السعودية أول فوز لها في كأس آسيا لكرة القدم منذ 1996، بتغلبها السهل على كوريا الشمالية 4-صفر الثلاثاء على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة للبطولة القارية التي تستضيفها الإمارات حتى الأول من شباط/فبراير.

وفك المنتخب السعودي عقدته مع مبارياته الافتتاحية في النسخ الأخيرة، إذ خسر في نسخة لبنان 2000 أمام اليابان 1-4، وتعادل في 2004 مع تركمانستان المتواضعة 2-2، ثم مع كوريا الجنوبية 1-1 في 2007، وخسر أمام سوريا 1-2 في 2011، ثم أمام الصين 1-2 في 2015.

وبعد جس نبض وأفضلية استحواذ للسعوديين، طرق عبد العزيز البيشي (13) وهتان باهبري (24) المرمى الكوري الشمالي.

وأتت المحاولات المستمرة عبر الأجنحة بثمارها من حركة فنية لباهبري على الحافة الجانبية اليسرى للمنطقة، أطلقها مقوسة في الزاوية البعيدة للحارس المخضرم ري ميونغ غوك (28).

وضاعف الأخضر تقدمه من ضربة حرة للمقهوي تابعها المدافع محمد آل فتيل بكعبه في الشباك (37).

وتعمقت جراح كوريا الشمالية بعد طرد لاعب الوسط هان كوانغ سونغ لخطأ على المقهوي نال على إثره إنذارا ثانيا (44)، لينتهي الشوط الأول بتقدم سعودي مريح ونسبة استحواذ بلغت 74 بالمئة.

وفي الشوط الثاني، كادت السعودية تضيف الثالث من تمريرة حريرية للقائد سالم الدوسري أهدرها فهد المولد بعيدة عن القائم الأيسر (64)، غامرت بعدها كوريا لتقليص الفارق فوقف الحارس محمد العويس بوجه ري يونغ جيك (67).

وجنى الدوسري ثمار جهوده مستلما كرة على باب المنطقة فهيأها لنفسه وسدد في الزاوية اليمنى مسجلا الهدف الثالث (70).

وتمن المولد مهاجم الاتحاد من استغلال خطأ دفاعي فسدد بيسراه بقوة في قلب الشباك هدفا رابعا (87)، لتنتهي المباراة بفوز سعودي رباعي أمام ملعب امتلأت نصف مدرجاته تقريبا (سعته 18 ألف متفرج)، معظمهم من الجماهير السعودية.

وتصدرت السعودية ترتيب المجموعة بانتظار مواجهة قطر ولبنان الأربعاء.

ولا تملك كوريا الشمالية رصيدا عريقا في المسابقة، اذ تشارك للمرة الخامسة فحلت رابعة في 1980 وودعت باكرا في 1992 و2011 و2015.