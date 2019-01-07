كأس آسيا: الصين تفوز على قرغيزستان

حقق منتخب الصين بقيادة مدربه الإيطالي مارتشيلو ليبي بداية إيجابية في كأس آسيا 2019 في كرة القدم، برغم فوزه الصعب على قرغيزستان 2-1، الاثنين في مدينة العين ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وبعد تقدم قرغيزستان التي تشارك للمرة الأولى في النهائيات عبر أخليدين إسرائيلوف (42)، عادلت الصين بهدف عكسي لبافل ماتياش (50).

ومنح المهاجم البديل داباو يو "التنين الأحمر" النقاط بتسجيله الهدف الثاني في نهاية المباراة (78).

وفي المجموعة عينها، تلعب كوريا الجنوبية حاملة اللقب مرتين ووصيفة النسخة الماضية مع الفيليبين المشاركة أيضا للمرة الأولى على ملعب آل مكتوم في دبي في وقت لاحق.

وهذه المرة الرابعة تواليا تفوز الصين في مباراتها الافتتاحية في النهائيات القارية.

وتشارك الصين للمرة الثانية عشرة على التوالي منذ 1976، لكنها لم تحرز اللقب وتعد أفضل نتيجة لها بلوغ النهائي في 2004 على أرضها عندما خسرت أمام اليابان 1-3.