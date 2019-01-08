كأس آسيا.. العراق يبدأ مشواره بفوز صعب

أنقذ علي عدنان، لاعب أتالانتا الايطالي، المنتخب العراقي لكرة القدم من تعادل مخيب أمام فيتنام بتسجيله هدف الفوز 3-2 في الدقيقة الأخيرة الثلاثاء، ضمن مباراتهما في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2019.

فيتنام سجل تقدما مفاجئا على أسود الرافدين بهدف سجله علي فائز في مرماه بالخطأ (24) قبل أن يتعادل المهاجم الشاب مهند علي للعراق (35) بعد توغل رائع في مناطق الدفاع الفيتنامي.

المنتخب الفيتنامي تقدم مجددا بمتابعة كونغ نغوين لتسديدة في شباك العراق (42) لينتهي الشوط الأول بتقدم فيتنام.

البديل همام طارق تعادل مرة أخرى للعراقيين من متابعة محاولة خطرة لعلي (60) قبل أن يخطف المدافع عدنان النقاط الثلاث من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتقاسم العراق بطل 2007 وإيران الفائزة الاثنين على اليمن 5-صفر، المركز الأول في المجموعة مع أفضلية للأخيرة بفارق الأهداف، فيما تحتل فيتنام المركز الثالث من دون رصيد أمام اليمن بفارق الأهداف أيضا.