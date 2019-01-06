كأس آسيا.. الهند تحقق فوزا عريضا على تايلاند

حقق منتخب الهند فوزا كبيرا على تايلاند 4-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لكأس آسيا 2019 في كرة القدم، الأحد على استاد آل نهيان في أبو ظبي.

وسجل سونيل تشيتري هدفين أحدهما من ضربة جزاء وأنيرود ثابا (68) وجيجي لاليبيكلوا (81) أهداف الهند، وتيراسيل دانغدا (33) هدف تايلاند.

وضمن المجموعة عينها تعادلت السبت الإمارات المضيفة مع البحرين 1-1 في أبوظبي، لتتصدر الهند الترتيب بثلاث نقاط.

وتلعب الخميس المقبل البحرين مع تايلاند في دبي، والهند مع الإمارات في أبو ظبي.

وبعد فرصتين تايلانديتين، افتتحت الهند التسجيل من ضربة جزاء لتشيتري نتيجة لمس المدافع ثيراثون بونماثان للكرة بيده، لكن تايلاند أدركت التعادل بعدما ارتقى دانغدا لضربة حرة حولها برأسه داخل الشباك.

واستعادت الهند تقدمها في الشوط الثاني عبر تشيتري الذي حقق أول ثنائية في البطولة، ثم الثالث عن طريق ثابا، وأضاف البديل جيجي الرابع بتسديدة متقنة.

وحضر لاعبو كرة قدم تايلانديون، علقوا في كهف العام الماضي وتابع العالم بأسره عملية انقاذهم، مباراة بلادهم مع الهند بعد دعوة من الاتحاد الآسيوي.