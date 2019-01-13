كأس آسيا: اليابان إلى الدور الثاني

تأهل منتخب اليابان إلى دور الـ16 لكأس آسيا 2019 لكرة القدم بعد فوزه على نظيره العماني 1-صفر، الأحد في مباراة شهدت جدلا تحكيميا في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

وسجل جينكي هاراغوتشي هدف اليابان في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، مكبدا المنتخب العماني خسارته الثانية في البطولة.

ويلعب لاحقا ضمن المجموعة ذاتها منتخبا أوزبكستان وتركمانستان.

وتصدرت اليابان، حاملة اللقب أربع مرات (رقم قياسي) المجموعة برصيد ست نقاط، مقابل ثلاث نقاط لأوزبكستان، وبقيت عمان وتركمانستان دون رصيد.

وبات المنتخب الياباني تاسع المتأهلين الى الدور التالي بعد الإمارات (المجموعة الأولى)، الأردن (الثانية)، الصين وكوريا الجنوبية (الثالثة)، إيران والعراق (الرابعة)، والسعودية وقطر (الخامسة).