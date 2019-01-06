كأس آسيا: تعادل فلسطين وسوريا

تمكن المنتخب الفلسطيني من خطف نقطة التعادل أمام نظيره السوري، بعد تعادلهما سلبيا، في المواجهة التي جمعتهما الأحد في ثاني مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا التي انطلقت في الإمارات السبت.



وخالف المنتخب الفلسطيني التوقعات التي رجحت فوز سوريا لفارق الإمكانيات وخاصة في الهجوم بقيادة عمر السومة وعمر خريبين، لكن المواجهة كادت تكون خالية من الإثارة والفرص المتوقعة وخاصة من نسور قاسيون .



وبدأ المنتخب السوري المباراة مهاجما فأضاع عمر خريبين فرصتين، وظهر واضحا اعتماد المنتخب الفلسطيني على اللعب بتكتيك دفاعي فنجح بتعطيل كل الهجمات السورية التي قادها عمر السومة الذي لم يكن في مستواه.



قبل نهاية الشوط الأول خرج السوري أسامة أومري مصابا ليدخل يوسف قلفا بديلا فازداد الضغط السوري مع تكتل دفاعي ملفت وناجح من المنتخب الفسطيني الذي اعتمد على الهجمات المرتدة الخجولة، فيما لم يختبر إبراهيم عالمة حارس سوريا.



في الشوط الثاني كثف نسور قاسيون هجومهم عبر الدخول من العمق والتسديد من بعيد فكادت قذيفة السومة أن تعانق الشباك الفلسطينية.

ومع دخول محمد عثمان ازداد الضغط السوري ولكن بدون فاعلية وتركيز مع فدائية كبيرة من الدفاع الفلسطيني الذي تكفل بإبعاد كل الكرات الخطرة وكان أبرزها رأسية السومة.



وفشل نسور قاسيون بتجاوز نظيرهم الفسلطيني رغم لعبه 20 دقيقة بـ10 لاعبين بعد طرد محمد صالح.



وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب الأردني ترتيب المجموعة بعدما حقق في وقت مبكر فوزا مثيرا على أستراليا بهدف وحيد.