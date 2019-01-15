كأس آسيا.. سوريا تودع البطولة

أقصي المنتخب السوري من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 المقامة في الإمارات بخسارته الثلاثاء من أستراليا 2-3 في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وتقدم آفير مابيل للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 41 بتسديدة قوية قبل أن يرد سريعا للسوريين عمر خربين (43) بعد متابعة لرأسية تصدى لها الحارس الأسترالي.

الشوط الثاني بدأ حماسيا للمنتخب السوري غير أن أستراليا تقدمت مجددا بعد خطأ دفاعي استغله كريستوفر إيكونوميديس (54)، قبل أن ينجح عمر السومة في معادلة النتيجة من ركلة جزاء (80).

محاولات السوريين لإحراز هدف الوز لم تثمر، وأنهى هدف توم روجيتش في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع آمال "نسور قاسيون" في الاستمرار بالبطولة.

وتذيل المنتخب السوري المجموعة التي تضم كذلك الأردن وفلسطين بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.

ولحق المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثاني بست نقاط بالمتصدر الأردن (سبع نقاط) في الدور الثاني من البطولة، فيما يترقب منتخب فلسطين (نقطتان) انتهاء مواجهات دور المجموعات لمعرفة موقفه من التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.